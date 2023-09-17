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    Семак: Это был хороший матч, но не легкий абсолютно

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    Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча против «Рубина» (3:0).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Не бывает так, чтобы всё получилось. Если бывает, то очень редко. Любой выездной матч достаточно сложный. Сегодня начали неплохо. Во второй части первого тайма у нас было много потерь. Это понятно, потому что первая игра после паузы на матчи сборных всегда получается сумбурной и складывается непросто. Это был хороший матч, но не легкий абсолютно. "Рубин" 'доставил нам проблем на стандартах.

    Понятно, что и Барриосу тяжело, он буквально прилетел не так давно. Но он пропускает кубковый матч, поэтому через эту игру он должен был набрать форму, потому что он за сборную играл мало. Мы должны ротировать состав, чтобы каждый игрок получал столько игровой практики, сколько нужно», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    После 8-ми туров команда Семака идет на втором месте, отставая от «Краснодара» на одно очко. У «Рубина» 6 очков и 13-е место.

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