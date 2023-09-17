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    Рахимов: Не хватило класса

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче против «Зенита» (0:3).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Чего не хватило? Класса. Они показали, что нас превосходят. Они допустили меньше ошибок, качественнее контролировали мяч. Они реализовали всё, что создали.

    Свои же моменты мы не доводили до опасности. Сегодня мы играли с командой, у которой уровень мастерства выше нашего.

    Определенная наивность в этом присутствовала. Мы понимали, что соперник быстро переходит в фазу атаки. У них скоростные футболисты с хорошей техникой. Такой соперник тебя накажет.

    Новички? Пока рано говорить о них. Всего день с нами тренировались. Давайте посмотрим, они должны вписаться в команду. Для этого нужно время», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

    После 8-ми туров команда Семака идет на втором месте, оставая от «Краснодара» на одно очко. У «Рубина» 6 очков и 13-е место.

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