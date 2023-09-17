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    Евсеев в дебютном матче уступил «Акрону»

    «Кубань» — «Акрон»: счет матча 0:1 (0:1), обзор голов

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    Краснодарская «Кубань» под руководством нового главного тренера Вадима Евсеева проиграла на своем поле «Акрону» со счетом 0:1. Победный мяч на счету венесуэльского нападающего Андреса Понсе.

    Автор победного гола Андрес Понсе
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    Автор победного гола Андрес Понсе

    Первый тайм получился не самым привлекательным, шла вязкая и плотная борьба на каждом участке поля, в которой больше повезло «Акрону». Нападающий гостей Понсе был самым расторопным после подачи углового и вывел свою команду вперед.

    Спустя минуту за две желтые карточки был удален крайний полузащитник «Акрона» Галкин.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Кубань — Акрон 0:1
    Гол: 0:1 Андрес Понсе (45') Кубань: Юрий Нестеренко, Нури Абдоков, Bakalyuk N., Валерий Чуперка, Kenfack O., Максим Лаук, Levin G., Игорь Леонтьев, Алексей Смирнов, Иван Темников, Максим Веденеев Акрон: Сергей Волков, Andjelkovic N., Марат Таймуразович Бокоев, Иван Чудин, Егор Данилкин, Galkin V., Давид Хубаев, Антон Килин, Сергей Макаров, Андрес Понсе, Константин Савичев Предупреждения: Levin G. (5'), Galkin V. (38'), Galkin V. (45+1'), Валерий Чуперка (60')

    Во втором тайме «Кубань» полностью владела инициативой, но использовать численное преимущество так и не смогла.

    «Акрон» прерывает пятиматчевую серию без побед и поднимается на 5-е место с 17 очками. «Кубань» продолжает оставаться в зоне вылета с 5 баллами.

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