Гендиректор «Сочи» прокомментировал отставку Хохлова

Генеральный директорвысказался об отставке главного тренера команды

«Отставка Хохлова — совместное решение Дмитрия Валерьевича и руководства. Информация о том, что Хохлов подал в отставку, а руководство её не приняло — не совсем правдива.

Вчера состоялся конструктивный разговор, а сегодня утром должны были принимать решение. Но уже всё состоялось — разницы нет», — сказал Рубашко Чемпионату.

17-го сентября стало известно об отставке Хохлова с поста главного тренера «Сочи». После 8-и туров в нынешнем сезоне РПЛ южане занимают 12-е место в таблице с 6-ю очками в активе.

Напомним, что 16-го сентября, за день до отставки, сочинцы проиграли «Спартаку» со счетом 0:1.