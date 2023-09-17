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    Гендиректор «Сочи» прокомментировал отставку Хохлова

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    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался об отставке главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

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    «Отставка Хохлова — совместное решение Дмитрия Валерьевича и руководства. Информация о том, что Хохлов подал в отставку, а руководство её не приняло — не совсем правдива.

    Вчера состоялся конструктивный разговор, а сегодня утром должны были принимать решение. Но уже всё состоялось — разницы нет», — сказал Рубашко Чемпионату.

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    • 17-го сентября стало известно об отставке Хохлова с поста главного тренера «Сочи». После 8-и туров в нынешнем сезоне РПЛ южане занимают 12-е место в таблице с 6-ю очками в активе.

    Напомним, что 16-го сентября, за день до отставки, сочинцы проиграли «Спартаку» со счетом 0:1.

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