Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи»

Дмитрий Хохлов Фото: pfcsochi.ru
«Футбольный клуб "Сочи" и главный тренер Дмитрий Хохлов прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет расторгнут
Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всём жизненном пути», — написано в заявлении клуба.
В 8-м туре РПЛ «Сочи» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1. После этого матча южане занимают 12-е место в таблице с 6-ю очками в активе.
Напомним, что Хохлов возглавил «Сочи» в апреле 2023 года. Всего южане провели 19 матчей под руководством специалиста, в которых 5 раз победили, однажды сыграли вничью и 13 раз проиграли.