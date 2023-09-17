Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи»

Руководстворасторгло контракт с главным тренером команды. Об этом сообщается на официальном сайте южан.

«Футбольный клуб "Сочи" и главный тренер Дмитрий Хохлов прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет расторгнут

Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всём жизненном пути», — написано в заявлении клуба.

В 8-м туре РПЛ «Сочи» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1. После этого матча южане занимают 12-е место в таблице с 6-ю очками в активе.

Напомним, что Хохлов возглавил «Сочи» в апреле 2023 года. Всего южане провели 19 матчей под руководством специалиста, в которых 5 раз победили, однажды сыграли вничью и 13 раз проиграли.