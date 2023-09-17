Игнашевич: Первый тайм остался за «Ростовом», но во втором мы были лучше

Главный тренер калининградской «Балтики»прокомментировал ничью в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

«Первый тайм остался за "Ростовом", но во втором мы были лучше: забили два мяча, могли ещё забить. Ребята показали хороший футбол, который ждут наши болельщики. Надеюсь, что в будущем будем играть также результативно.

В последние 15–20 минут было понятно, что у нас была страсть в глазах, чуть упростили футбол, к частью, смогли забить. По той тенденции, которая была, можно сказать, что набранное очко — движение вперёд», — сказал Игнашевич «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Балтика» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. «Ростов» — на 11-й позиции (8 баллов).