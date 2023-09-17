Бабич: Я приехал в «Спартак», чтобы побеждать и биться за титул

Защитник «Спартака»прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Сегодня самое важное — это три очка. Это победа, за которую мы бились. Эта победа важнее, чем мой личный гол.

Буду ли я основным центральным защитником? Если мы единое целое, то неважно, кто выходит на поле. Я приехал сюда, чтобы побеждать. Чтобы биться за титул. Важно, что мы — одна команда», — приводит слова Бабича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, «Спартак» обыграл «Сочи» благодаря голу Срджана на 90+1-й минуте. В турнирной таблице чемпионата России команда занимает шестое место, набрав 13 очков.