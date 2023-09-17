Артета: Мы провели невероятную игру

Главный тренерпрокомментировал выездную победу своей команды над(1:0).

«Мы говорили об этом, это вызов. Шесть лет мы здесь не побеждали, и на это есть несколько причин.

Тут речь о том, как вы делаете что-то, и ваш вклад в каждое отдельное действие. Я думаю, что мы провели невероятную игру, мы заставили их болельщиков молчать и создали много, много моментов. Первый гол также должен быть засчитан. Мы доминировали в игре, и мы очень рады уйти с победой и без пропущенных мячей», — цитирует Артету BBC.

После пяти матчей у «Арсенала» 13 очков, у «Эвертона» всего одно и 18-е место в таблице АПЛ.