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    Артета: Мы провели невероятную игру

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выездную победу своей команды над «Эвертоном» (1:0).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Мы говорили об этом, это вызов. Шесть лет мы здесь не побеждали, и на это есть несколько причин.

    Тут речь о том, как вы делаете что-то, и ваш вклад в каждое отдельное действие. Я думаю, что мы провели невероятную игру, мы заставили их болельщиков молчать и создали много, много моментов. Первый гол также должен быть засчитан. Мы доминировали в игре, и мы очень рады уйти с победой и без пропущенных мячей», — цитирует Артету BBC.

    После пяти матчей у «Арсенала» 13 очков, у «Эвертона» всего одно и 18-е место в таблице АПЛ.

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