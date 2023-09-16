Тухель оценил игру «Баварии» в матче с «Байером»

Главный тренер «Баварии»прокомментировал ничью (2:2) в четвертом туре чемпионата Германии.

«Мы хорошо провели 20 минут и могли все решить, но затем совершенно внезапно у нас случились плохие 20 минут.

Во втором тайме было то же самое. Иногда мы контролировали игру, но в какие-то моменты у нас вообще ничего не получалось.

В конце показалось, что мы нанесли решающий удар, когда забили второй гол, однако после этого непростое решение было принято не в нашу пользу.

Судья не свистнул после падения Хофмана в нашей штрафной, и мне не кажется, что это было явно ошибочное решение, из-за которого VAR имел бы право вмешаться. Но теперь уже не имеет значения, что я говорю», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

В ближайшем матче «Бавария» встретится на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет 20 сентября в Мюнхене, начало — в 22:00 мск.