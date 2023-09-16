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    Тухель оценил игру «Баварии» в матче с «Байером»

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Байером» (2:2) в четвертом туре чемпионата Германии.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Мы хорошо провели 20 минут и могли все решить, но затем совершенно внезапно у нас случились плохие 20 минут.

    Во втором тайме было то же самое. Иногда мы контролировали игру, но в какие-то моменты у нас вообще ничего не получалось.

    В конце показалось, что мы нанесли решающий удар, когда забили второй гол, однако после этого непростое решение было принято не в нашу пользу.

    Судья не свистнул после падения Хофмана в нашей штрафной, и мне не кажется, что это было явно ошибочное решение, из-за которого VAR имел бы право вмешаться. Но теперь уже не имеет значения, что я говорю», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

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