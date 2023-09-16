ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Борнмут» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 5-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Челси»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Борнмут Челси
    Вся лентаСамое главное
    Срджан БабичДодавили и запихали. Новичок Бабич принес «Спартаку» вымучанную победу над «Сочи» «МЮ» — «Брайтон»Сезон «МЮ» превращается в кризис. «Брайтон» полностью переиграл команду Тен Хага «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»Камбэк на «Молинью». Три ассиста Салаха помогли «Ливерпулю» снять проклятье «обеденных матчей»
  • 01:27
    • Польша всухую обыграла сборную Италии в финале мужского ЧЕ по волейболу
  • 00:12
    • «Барселона» забила 5 безответных голов в матче Примеры с «Бетисом»
  • 23:47
    • «Наполи» совершил камбэк и сыграл вничью с «Дженоа» в Серии А
    Все новости спорта
    «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Челси»
    «Борнмут» на домашней арене примет «Челси» в рамках 5-го тура АПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Борнмут»

    «Борнмут» пока не выигрывал в новом сезоне АПЛ. В 4-х матчах с начала турнира «вишни» по два раза сыграли вничью и проиграли. Сейчас команда Андони Ираолы с четырьмя очками занимает 16-е место в турнирной таблице.

    В крайнем туре чемпионата «Борнмут» упустил победу над «Брентфордом» в гостях (2:2). «Вишни» вели 2:1 к 90-й минуте встречи, но в компенсированное время пропустил гол, который и отнял у них три очка.

    До этого «Борнмут» вырвал победу во втором раунде Кубка английской лиги против «Суонси» на выезде (3:2). На следующей стадии подопечные Андони Ираолы встретятся со «Сток Сити».

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Челси»

    «Челси» на данный момент занимает место в нижней части таблицы, расположившись на 14-й позиции. Подопечные Маурисио Почеттино пока не могут найти свою игру и одержали лишь одну победу в 4-х турах при двух поражениях и ничьей (4 очка).

    В крайнем туре «синие» с минимальным счетом уступили дома «Ноттингем Форесту» (0:1), пропустив единственный мяч на старте второй половины матча.

    До того лондонцы впервые выиграли в чемпионате, взяв верх над новичком турнира «Лутоном» (3:0). А еще ранее «Челси» проиграл в дерби «Вест Хэму» (1:3) и разошелся миром с «Ливерпулем» (1:1).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Челси» оба раза обыграл своего соперника — 2:0 дома и 3:1 на выезде. Всего в 10-ти последних матчах на счету «синих» 6 побед, «Борнмут» выиграл 3 встречи и еще один раз команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Челси» с коэффициентом 1.84.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.02
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 18:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лорьян — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.94
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры