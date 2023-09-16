«Борнмут» на домашней арене примет «Челси» в рамках 5-го тура АПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Борнмут»

«Борнмут» пока не выигрывал в новом сезоне АПЛ. В 4-х матчах с начала турнира «вишни» по два раза сыграли вничью и проиграли. Сейчас команда Андони Ираолы с четырьмя очками занимает 16-е место в турнирной таблице.

В крайнем туре чемпионата «Борнмут» упустил победу над «Брентфордом» в гостях (2:2). «Вишни» вели 2:1 к 90-й минуте встречи, но в компенсированное время пропустил гол, который и отнял у них три очка.

До этого «Борнмут» вырвал победу во втором раунде Кубка английской лиги против «Суонси» на выезде (3:2). На следующей стадии подопечные Андони Ираолы встретятся со «Сток Сити».

«Челси»

«Челси» на данный момент занимает место в нижней части таблицы, расположившись на 14-й позиции. Подопечные Маурисио Почеттино пока не могут найти свою игру и одержали лишь одну победу в 4-х турах при двух поражениях и ничьей (4 очка).

В крайнем туре «синие» с минимальным счетом уступили дома «Ноттингем Форесту» (0:1), пропустив единственный мяч на старте второй половины матча.

До того лондонцы впервые выиграли в чемпионате, взяв верх над новичком турнира «Лутоном» (3:0). А еще ранее «Челси» проиграл в дерби «Вест Хэму» (1:3) и разошелся миром с «Ливерпулем» (1:1).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Челси» оба раза обыграл своего соперника — 2:0 дома и 3:1 на выезде. Всего в 10-ти последних матчах на счету «синих» 6 побед, «Борнмут» выиграл 3 встречи и еще один раз команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Челси» с коэффициентом 1.84.