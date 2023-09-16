ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Барселона» — «Бетис». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 5-го тура Ла Лиги между «Барселоной» — «Бетисом»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Бетис
    Вся лентаСамое главное
    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Онлайн «Манчестер Сити»«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Онлайн Деонтей Уайлдер5 лучших нокаутеров в боксе в 21 веке
  • 11:23
    • Агент Малкома: Если поступят предложения из России, будем рассматривать
  • 10:46
    • Стоунз и еще два игрока «Манчестер Сити» пропустят матч с «Вест Хэмом»
    Все новости спорта
    Илкай Гюндоган
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илкай Гюндоган
    Чемпионат Испании по футболу возобновляется после перерыва на матчи сборных. Действующий триумфатор турнира «Барселона» в 5-м туре сыграет дома против «Бетиса». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Барселона»

    Каталонский клуб после 4-х туров идет на третьей позиции в турнирной таблице. На счету «Барселоны» 10 очков (3 победы и одна ничья). От лидирующего мадридского «Реала» подопечные Хави отстают на 2 балла.

    Два предыдущих матча «Барселона» проводила на выезде. «Сине-гранатовые» смогли добыть в них 6 очков из 6-ти, обыграв «Осасуну» (2:1) и «Вильярреал» (4:3) соответственно.

    До того «Барселона» в первом домашнем матче всухую обыграла «Кадис» (2:0). В первом же туре каталонцы разошлись миром с «Хетафе» (0:0).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Бетис»

    «Бетис» начал сезон с гостевой победой над «Вильярреалом» (2:1), забив решающий гол на 95-й минуте встречи. Далее была нулевая ничья с «Атлетико» и поражение от «Атлетика» из Бильбао (2:4).

    В крайнем туре перед перерывом на матчи сборных «Бетис» принимал «Райо Вальекано». Победу коллективу Мануэля Пеллегрини принес единственный мяч Жозе Виллиана, забитый на 53-й минуте игры (1:0).

    На данный момент «Бетис» с 7-ю очками занимает 8-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 5:5.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Ла Лиги «Барселона» выиграла оба матча у своего соперника — 2:1 на выезде и 4:0 дома. Всего в 10-ти последних встречах на счету «сине-гранатовых» 9 побед, «Бетис» выиграл один раз.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Бетис» с коэффициентом 1.85.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры