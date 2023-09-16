Чемпионат Испании по футболу возобновляется после перерыва на матчи сборных. Действующий триумфатор турнира «Барселона» в 5-м туре сыграет дома против «Бетиса». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Барселона»

Каталонский клуб после 4-х туров идет на третьей позиции в турнирной таблице. На счету «Барселоны» 10 очков (3 победы и одна ничья). От лидирующего мадридского «Реала» подопечные Хави отстают на 2 балла.

Два предыдущих матча «Барселона» проводила на выезде. «Сине-гранатовые» смогли добыть в них 6 очков из 6-ти, обыграв «Осасуну» (2:1) и «Вильярреал» (4:3) соответственно.

До того «Барселона» в первом домашнем матче всухую обыграла «Кадис» (2:0). В первом же туре каталонцы разошлись миром с «Хетафе» (0:0).

«Бетис»

«Бетис» начал сезон с гостевой победой над «Вильярреалом» (2:1), забив решающий гол на 95-й минуте встречи. Далее была нулевая ничья с «Атлетико» и поражение от «Атлетика» из Бильбао (2:4).

В крайнем туре перед перерывом на матчи сборных «Бетис» принимал «Райо Вальекано». Победу коллективу Мануэля Пеллегрини принес единственный мяч Жозе Виллиана, забитый на 53-й минуте игры (1:0).

На данный момент «Бетис» с 7-ю очками занимает 8-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 5:5.

Личные встречи

В прошлом сезоне Ла Лиги «Барселона» выиграла оба матча у своего соперника — 2:1 на выезде и 4:0 дома. Всего в 10-ти последних встречах на счету «сине-гранатовых» 9 побед, «Бетис» выиграл один раз.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Бетис» с коэффициентом 1.85.