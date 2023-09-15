Тен Хаг об отстранении Санчо: Если кто-то переходит черту, то нужно относиться со всей строгостью

Главный тренерпрокомментировал ситуацию с отстранением полузащитникаот тренировок с основной командой.

«Думаю, на этот счет все уже сказано. У нас сильный состав, команда в хорошем настроении подходит к игре (с "Брайтоном").

В течение сезона иногда происходят неприятный ситуации. Игроки травмируются или выходят из состава по другим причинам.

Моя работа — контролировать стандарты в клубе. Если кто-то из сотрудников или игроков переходит черту, очевидно, нужно относиться к этому со всей строгостью», — приводит слова тен Хага Mirror.

Напомним, что после матча с «Арсеналом» (1:3) тен Хаг заявил, что не поставил Санчо в состав из-за плохих выступлений на тренировках. После этого полузащитник не согласился с мнением наставника «МЮ» в своих соц. сетях.