ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Горячие вопросы АПЛ: Возрождение «Ливерпуля», хаос в «МЮ» и удивляющий «Тоттенхэм»
  • 14:21
    • Владельцы «Челси» хотят приобрести долю в лиссабонском «Спортинге»
  • 13:33
    • Новичок «Тоттенхэма» признан лучшим игроком месяца в АПЛ
  • 13:15
    • Валиева потребует в СAS вернуть ей золото ЧР-2021 и не аннулировать результаты
  • 12:29
    • Результаты жеребьевки 4-го раунда Пути регионов Кубка России
  • 12:01
    • Ливо, которым интересовался «Локомотив», перешел в «Салават Юлаев»
    Все новости спорта

    Семак: «Рубин» хорошо держит уровень единоборств и интенсивности

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Рубин РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Рубином» в седьмом туре РПЛ.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Команда опытная, крепкая, которая в последние дни трансферного окна усилилась еще несколькими игроками.

    Это очень серьезный соперник, который хорошо играет дома и хорошо использует стандартные положения.

    В целом это крепкая команда, которая хорошо держит уровень единоборств и интенсивности. Я думаю, что ни одной команде не просто играть в Казани.

  • Карпин: В РПЛ не хватает уровня сопротивления
  • Читайте по теме

    • Матчи сборных — всегда определенная сложность для тренерского штаба. Кто-то из футболистов играет больше, кто-то — меньше, а кто-то вообще не играет. Плюс перелеты.

    Состояние игроков, конечно, добавляет нам работы — некоторые из них возвращаются в команду за день-два до матча. С этим всегда приходится работать, ничего не поделаешь.

    Помимо Андрея Мостового, есть небольшие проблемы и у других игроков. Точно выбыл Андрей Мостовой, надеюсь, не надолго. Остальные готовятся, включая Родригао, который уже занимается в общей группе», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

    Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет 17 сентября, начало — в 16:30 мск.

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, ранее Семак рассказал, почему «Зенит» не заинтересован в приобретении топ-игроков из РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» продолжит побеждать?
  • «Динамо» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • С нынешним СКА «Динамо» может побороться за два очка
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Бавария» и «Байер» выявить сильнейшего?
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 4.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  4.90
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры