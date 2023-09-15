Семак: «Рубин» хорошо держит уровень единоборств и интенсивности

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего матча св седьмом туре РПЛ.

«Команда опытная, крепкая, которая в последние дни трансферного окна усилилась еще несколькими игроками.

Это очень серьезный соперник, который хорошо играет дома и хорошо использует стандартные положения.

В целом это крепкая команда, которая хорошо держит уровень единоборств и интенсивности. Я думаю, что ни одной команде не просто играть в Казани.

Матчи сборных — всегда определенная сложность для тренерского штаба. Кто-то из футболистов играет больше, кто-то — меньше, а кто-то вообще не играет. Плюс перелеты.

Состояние игроков, конечно, добавляет нам работы — некоторые из них возвращаются в команду за день-два до матча. С этим всегда приходится работать, ничего не поделаешь.

Помимо Андрея Мостового, есть небольшие проблемы и у других игроков. Точно выбыл Андрей Мостовой, надеюсь, не надолго. Остальные готовятся, включая Родригао, который уже занимается в общей группе», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет 17 сентября, начало — в 16:30 мск.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, ранее Семак рассказал, почему «Зенит» не заинтересован в приобретении топ-игроков из РПЛ.