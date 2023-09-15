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    Корниленко объяснил причину срыва трансфера Толосы в «Крылья Советов»

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    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему не получилось подписать хавбека «Атлетико Тальерес» Сантьяго Толоса в это трансферное окно.

    Сергей Корниленко во время выступления за «Крылья Советов»
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    Сергей Корниленко во время выступления за «Крылья Советов»

    «Да, мы действительно хотели подписать Сантьяго Толосу. Мы вели переговоры и практически обо всём договорились, но в последний момент игрок принял решение перейти в "Индепендьенте". Карлос Тевес лично уговаривал игрока принять другое решение. Конечно, это серьезный аргумент. В то же время понимаем, что это часть нашей работы — какие-то переходы получаются, какие-то нет. Поэтому я бы относился к этому спокойно», — цитирует слова Корниленко «Матч ТВ».

    После 7 туров самарские «Крылья Советов» идут на 3-й строчке в РПЛ с 14 очками. В их составе есть один аргентинец Бенхамин Гарре, который является лидером полузащиты и забил в этом сезоне уже 3 гола.

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