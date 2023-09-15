Амрабат пропустит матч «Манчестер Юнайтед» с «Брайтоном» из-за травмы

Полузащитникне сыграет в матче АПЛ противиз-за травмы.

«К сожалению, Амрабат вернулся из сборной (Марокко) с травмой, поэтому не сможет сыграть в субботу. Но, я думаю, в ближайшее время мы его увидим», — сказал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг пресс-службе клуба.

Напомним, что в это межсезонье Амрабат перешел в стан «манкунианцев» из «Фиорентины» на правах аренды. Полузащитник еще не успел провести ни одного матча за английский клуб.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении полузащитника Джейдона Санчо от тренировок с основной командой.