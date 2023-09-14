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    «Манчестер Юнайтед» отстранил Санчо от тренировок с основной командой

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    «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении полузащитника Джейдона Санчо от тренировок с основной командой.

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    «Джейдон Санчо будет тренироваться по индивидуальной программе вне основного состава до разрешения вопроса с командной дисциплиной», — сказано в заявлении на официальном сайте манкунианцев.

    Напомним, после матча с лондонским «Арсеналом» (1:3) наставник команды Эрик тен Хаг объявил, что Санчо не попал в заявку на игру из-за неудовлетворительной работы на тренировках. После этого Санчо опроверг слова специалиста, резко ответив на его высказывание в своей социальной сети.

    В прошлом сезоне Санчо провел 26 матчей за «МЮ» в АПЛ, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи. В сезоне 2023/2024 полузащитник сыграл в 3-х матчах, не отметившись результативными действиями.

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