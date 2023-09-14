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    «Это будет здорово для команды». Сусо — о переходе Рамоса в «Севилью»

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    Полузащитник «Севильи» Сусо прокомментировал новость о том, что экс-защитник ПСЖ Серхио Рамос продолжит карьеру в испанском клубе.

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    «Мы все его прекрасно знаем. Я пересекался с ним в сборной, и он отличный парень. В Монтекастильо, когда я узнал об этом, я послал ему два или три сообщения, и он ответил, что хочет приехать.

    Это будет здорово для команды. Благодаря его опыту, когда оглядываешься назад и видишь Серхио Рамоса, все становится по-другому», — приводит Mundo Deportivo слова Сусо.

    Напомним, что боссы ПСЖ решили не продлевать контракт с Рамосом, после не самого удачного сезона в Лиге 1. Этим летом защитник имел несколько предложений из Саудовской Аравии и МЛС, но решил продолжить карьеру в родной «Севильи».

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