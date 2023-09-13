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    Полузащитник ЦСКА Ушаков переходит в «Крылья Советов»

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    Московский ЦСКА отдает в аренду в «Крылья Советов» 20-летнего летнего Егора Ушакова.

    Егор Ушаков
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    Егор Ушаков

    «Армейцы» отпускают в аренду полузащитника до конца сезона РПЛ 2023/24 с правом выкупа. ЦСКА тоже имеет пункт в соглашении об обратном выкупе в случае полноценного трансфера в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба московского клуба.

    В новой команде Ушаков получил 41-й номер. За ЦСКА он провел 13 матчей, забил один гол.

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    • «Мы давно следим за Егором и рады, что смогли договориться по его переходу в нашу команду.

    Это молодой и талантливый игрок. Он доказал еще во время сборов, что ему подходит тот футбол, в который играют "Крылья". Ушаков способен сыграть на любой позиции в атаке — это важный момент. Мы верим в то, что Егор принесет много пользы команде», — заявил спортдир «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

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