Колосков: Сборная России выглядела печально

Почетный президент РФСотметил, что ему не понравилась игра сборной России в товарищеском матче с Катаром (1:1).

«Игра сборной России произвела печальное впечатление. Но такое впечатление произвела не только наша игра, но и Катара. Играли тихо, спокойно, не торопясь, никого не трогая. В последние 15 минут показали ту игру, которую хотелось увидеть: острую, жёсткую, наступательную, смелую. Такой игры я ожидал от нашей команды. Лучше не играть, чем играть вот так», — сказал Колосков «Чемпионату».

На данный момент российские сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.