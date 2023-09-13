ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаБесконечный кошмар Погба: травмы, шантаж и проваленный допинг-тест
  • 15:06
    • Фернанду Сантуш покинет пост главного тренера сборной Польши
  • 13:31
    • «Крылья Советов» выкупили Бабкина у «Локомотива»
    Все новости спорта

    Колосков: Сборная России выглядела печально

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Катара
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что ему не понравилась игра сборной России в товарищеском матче с Катаром (1:1).

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Игра сборной России произвела печальное впечатление. Но такое впечатление произвела не только наша игра, но и Катара. Играли тихо, спокойно, не торопясь, никого не трогая. В последние 15 минут показали ту игру, которую хотелось увидеть: острую, жёсткую, наступательную, смелую. Такой игры я ожидал от нашей команды. Лучше не играть, чем играть вот так», — сказал Колосков «Чемпионату».

    На данный момент российские сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто заберет два очка в столичном дерби?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Уфимцы утонут в «Волге»
  • «Волга» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Северсталь» готовится еще раз крупно обыграть «Сочи»
  • «Северсталь» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Гремио
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Остапенко — Коллинс
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Калинина — Крейчикова
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Наварро — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Жабер — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры