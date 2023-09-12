Волков после матча с Катаром: Я в таком легком шоке, должен все переварить

Защитник сборной Россиивысказался о ничейном результате в товарищеском матче с Катаром (1:1).

«Во-первых, интересный соперник, даже футболисты Катара очень выносливые и сильные, это было видно. Менее техничные, может быть, и тактически менее обучены, но все равно все бегут, выносливые. Интенсивность другая, чем в чемпионате России. Я лично почувствовал это.

Просто посмотреть, как они открываются за спину: я играл против нападающего, он постоянно пытался за спину забежать, то есть такого в чемпионате нет, я не видел. С "Зенитом" тоже хорошая интенсивность, но я думаю, что катарцы выносливее и сильнее, чем "Зенит".

Грустно, что чемпионат России на уровне Катара? Каждый должен спрашивать себя, если каждый будет работать над собой, то уровень возрастет в чемпионате. Каждый что мог, то сделал. Все старались, ни к кому претензий нет, видели, что увидели.

О недонастрое с нашей стороны нельзя говорить, все были настроены. Нет разницы, товарищеская игра или нет, это сборная, поэтому 200-300% концентрации. О чем говорит, что мы не можем обыграть команду из пятого десятка в рейтинге Международной федерации футбола? Я считаю, что из-за физической готовности

Сегодня Валерий Георгиевич (Карпин) в раздевалке сказал, что это всего лишь была сборная Катара. Предложил представить, как и с какой интенсивностью играют другие сборные, что они могут сделать с нами, если мы не будем работать над собой.

Для каждого это пища для размышлений, тем более для меня. У меня это дебют, я в первый раз увидел такой уровень. Я в таком легком шоке, должен все переварить», — приводит слова Волкова ТАСС.

Напомним, что сборная России сыграла 3 товарищеских матча в сентябре. Сначала подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с олимпийской сборной Катара (1:1), а затем проиграла той же национальной команде в ответном поединке (1:2). 12-го сентября сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1).