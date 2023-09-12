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    Юпамекано уверен, что сборная Германии вернется на свой уровень

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    Защитник «Баварии» и сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано высказал мнение о сборной Германии, которая переживает не лучшие времена.

    Деотшанкюль Юпамекано
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    Деотшанкюль Юпамекано

    «Я уверен, что скоро сборная Германии будет вновь играть важную роль в мировом футболе. Благодаря Киммиху, Гюндогану и многим другим футболистам у этой команды есть большой опыт выступлений на крупных турнирах.

    В их команде играет невероятный футболист в лице Джамала Мусиалы. Команда справится с этим спадом и станет ещё сильнее»— приводит слова Юпамекано Sportbuzzer.

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    • Напомним, что в последних 5-и матчах Германия четырежды проиграла и один раз сыграла вничью. После этого Ханс-Дитер Флик был уволен с поста главного тренера «бундестим».

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