Юпамекано уверен, что сборная Германии вернется на свой уровень

Защитники сборной Франциивысказал мнение о сборной Германии, которая переживает не лучшие времена.

«Я уверен, что скоро сборная Германии будет вновь играть важную роль в мировом футболе. Благодаря Киммиху, Гюндогану и многим другим футболистам у этой команды есть большой опыт выступлений на крупных турнирах.

В их команде играет невероятный футболист в лице Джамала Мусиалы. Команда справится с этим спадом и станет ещё сильнее»— приводит слова Юпамекано Sportbuzzer.

Напомним, что в последних 5-и матчах Германия четырежды проиграла и один раз сыграла вничью. После этого Ханс-Дитер Флик был уволен с поста главного тренера «бундестим».