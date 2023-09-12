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    Ромащенко: Мы постараемся привнести что-то новое в структуру игры «Ахмата»

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    Новый главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко рассказал о том, в какой футбол будет играть грозненская команда в нынешнем сезоне.

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    «У нас со штабом есть свои принципы, но игра "Ахмата" при Сергее Ташуеве в прошлом сезоне, когда она заняла пятое место, была хороша, и от нее надо отталкиваться.

    Понятно, что мы постараемся привнести что-то новое в структуру игры, но команда должна оставаться такой же мобильной агрессивной, интересной и обладающей характером. Любая команда строится от обороны, и мы фокусируемся на этом. Индивидуально сильные футболисты атаки дают результат в отдельных матчах, но титулы приносит командная игра в обороне.

    Привожу игрокам конкретные примеры из опыта работы с национальной сборной на чемпионатах мира и Европы, которые доказывают, что на высочайшем уровне важна работа всех без исключения игроков, которые находятся на поле.

    И должна быть не только дисциплина в тактике и в игре, но и правильная ментальность. Им это в новинку, интересно, и они молодцы, это подхватили. Никто не витает в облаках. Получается, понятно, не все, потому что это только начало. Но за старание команде уже респект.

    Как только мы прилетели в Грозный и провели первую встречу с командой, сразу обратили внимание на мячи, которые она пропустила. Тут важно понимать не только чем все заканчивалось — это и так очевидно, — но и с чего начиналось. Мы сразу озвучили, что у нас будут обороняться все 11 человек. Даже лидеры.

    Не будет такого, что кто-то впереди постоит, а кто-то за них сзади побегает. Если все 11 футболистов будут работать на команду в обороне, то нас будет трудно победить», — приводит слова Ромащенко СЭ.

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    • Напомним, что Ромащенко заменил Сергея Ташуева на посту главного тренера команды. После 7-и туров «Ахмат» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе.

    В следующем матче грозненская команда встретится с «Краснодаром» 16-го сентября.

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