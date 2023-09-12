Хлусевич: Есть злость на себя. Хочется играть за сборную, хочется выигрывать

Защитник сборной Россиипрокомментировал исход матча с Катаром (1:1).

«Что сегодня было? Не обыграли Катар — вот что. Не могу сказать, что не получилось. Посмотрим игру, потом разберём, Валерий Георгиевич скажет нам, что не так. Больше всего проблема в концентрации и отношении к самой игре. Не было ничего удивительного — всё было предсказуемо. Соперник делал то, что нам и говорили.

Из-за чего не хватило концентрации? Может, потому что товарищеский матч. Мотивация играть за сборную есть у всех. Говорю за себя, по ребятам тоже это видно, все хотят играть. Расслабляет статус матча? Если бы мы забили семь, может, и расслаблял бы. А мы Катар не можем обыграть. Надо работать над собой — каждый должен это делать.

Есть злость на себя. Хочется играть за сборную, хочется выигрывать.

Возможно, нам немного не хватало взаимопонимания. Всё время добавляются футболисты, всё время приезжают новые ребята. В том числе и я достаточно недавно попал в сборную. Надо сыгрываться, работать на тренировках вместе, в командных действиях.

Сборы и игры сборной сейчас — для будущего. Когда-то бан закончится, и мы будем играть на международных соревнованиях», — приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

Для России это третий товарищеский матч во время паузы на игры сборных. Ранее команда дважды сыграла с олимпийской командой Египта (1:1 и 1:2).