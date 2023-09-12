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    Испания забила 6 голов Кипру, а Норвегия одержала победу над Грузией в квалификации Евро-2024

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    Обзор матчей 6-го тура группы А квалификации Евро-2024.

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    В одном из матчей сборная Испании разгромила Кипр со счетом 6:0.

    В составе «красной фурии» дублем отметился нападающий Ферран Торрес, забив свои голы на 73-й и 83-й минутах встречи. По голу забили Гави, Микель Мерино, Хоселу и Алехандро Баена.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A
    Испания — Кипр 6:0
    Голы: 1:0 Гави (18'), 2:0 Микель Мерино (33'), 3:0 Хоселу (70'), 4:0 Ферран Торрес (73'), 5:0 Алекс Баэна (77'), 6:0 Ферран Торрес (83') Испания: Унай Симон, Даниэль Карвахаль, Робен Ле Норман, Эмерик Лапорт, Хосе Гайя (Алекс Бальде, 61'), Гави (Алекс Баэна, 76'), Родриго Эрнандес, Микель Мерино, Lamine Yamal (Ферран Торрес, 61'), Альваро Мората (Хоселу, 46'), Нико Уильямс (Йереми Пино, 46') Кипр: Пиерос Сотириу (Иоаннис Питтас, 61'), Григорис Кастанос, Андерсон Коррейя, Харалампос Харалампус (Костас Пилеас, 61'), Янис Кусулос (Маринос Ционис, 55'), Хараламбос Кириаку (Михалис Иоанну, 46'), Стелиос Андреу (Andreas Panagiotou Filiotis, 90'), Константинос Лайфис, Александрос Гогич, Антреас Каро, Йоэль Малль Предупреждения: Григорис Кастанос (45 + 3'), Йереми Пино (69')

    После этого матча Испания занимает 2-е место в своей группе с 9-ю очками в активе. Кипр — на последней 5-й строчке (0).

    В параллельном матче Норвегия обыграла Грузию (2:1).

    Первый гол норвежцы забили уже на 25-й минуте. Нападающий хозяев Эрлинг Холанн откликнулся на навес от партнера по команде и поразил ворота сильным ударом головой — 1:0.

    Уже на 33-й минуте Норвегии удалось удвоить свое преимущество. Полузащитник хозяев Мартин Эдегор получил передачу недалеко от ворот противника, не растерялся и поразил ворота ударом в нижний угол ворот.

    На 90+1-й минуте Грузии все-таки удалось сократить отставание до минимума. Форвард Буду Зивзивадзе получил передачу и совершил красивый удар, который попал точно в сетку ворот.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A
    Норвегия — Грузия 2:1
    Голы: 1:0 Эрлинг Холанд (25'), 2:0 Мартин Эдегор (33'), 2:1 Буду Зивзивадзе (90 + 1') Норвегия: Эрьян Нюланд, Кристоффер Аер, Стефан Страндберг, Лео Эстигор, Фредрик Бьёркан, Мартин Эдегор, Патрик Берг, Фредрик Аурснес, Йёрген Странн Ларсен (Сандер Берге, 70'), Эрлинг Холанд, Antonio Nusa (Ола Сольбаккен, 71') Грузия: Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе (Буду Зивзивадзе, 67'), Отар Китеишвили, Sandro Kalandadze, Зурико Давиташвили (Георгий Чакветадзе, 67'), Giorgi Kochorashvili (Анзор Меквабишвили, 76'), Георгий Гочолеишвили (Vladimer Mamuchashvili, 46'), Solomon Kvirkvelia, Гурам Кашия, Ираклий Азаров, Георгий Мамардашвили Предупреждения: Зурико Давиташвили (64'), Буду Зивзивадзе (82')

    После этого матча Норвегия занимает 3-е место в своей группе (7 очков). Грузия — на 4-й позиции (4).

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