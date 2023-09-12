Юрист Черчесова высказался о возможном возвращении тренера в «Спартак»

Алан Агузаров, юрист, считает, что многие болельщики хотят, чтобы тренер вернулся в

В настоящее время пост главного тренера «Спартака» занимает испанец Гильермо Абаскаль. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

«Когда Черчесов возглавит "Спартак"? Я думаю, что этого, наверное, все желают. Мы с Саламычем этот вопрос не обсуждали. Он сейчас в России, и пока будет тут.

По поводу "Спартака", то мы не разговаривали. Но все знают его отношение к этому клубу. Если он придет в "Спартак", если до этого вдруг дойдет, то цель будет одна [чемпионство].

Я оказываю юридическое сопровождение Черчесову, я не его агент. И в принципе у него агента некогда не было и не будет.

Наверное, если кто-то будет связываться, это в первую очередь напрямую. Но насколько я знаю, таких разговоров пока не было», — сказал Агузаров в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, Черчесов находится без работы после увольнения из венгерского «Ференцвароша».