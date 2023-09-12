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    Юрист Черчесова высказался о возможном возвращении тренера в «Спартак»

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    Алан Агузаров, юрист Станислава Черчесова, считает, что многие болельщики хотят, чтобы тренер вернулся в «Спартак».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    В настоящее время пост главного тренера «Спартака» занимает испанец Гильермо Абаскаль. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

    «Когда Черчесов возглавит "Спартак"? Я думаю, что этого, наверное, все желают. Мы с Саламычем этот вопрос не обсуждали. Он сейчас в России, и пока будет тут.

    По поводу "Спартака", то мы не разговаривали. Но все знают его отношение к этому клубу. Если он придет в "Спартак", если до этого вдруг дойдет, то цель будет одна [чемпионство].

    Я оказываю юридическое сопровождение Черчесову, я не его агент. И в принципе у него агента некогда не было и не будет.

    Наверное, если кто-то будет связываться, это в первую очередь напрямую. Но насколько я знаю, таких разговоров пока не было», — сказал Агузаров в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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