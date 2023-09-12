Чалов: Если бы играли официальные матчи, состояние было бы совсем другое

Нападающий сборной Россиивысказался об игре своей команды в товарищеском матче, в котором его сборная сыграла вничью с Катаром (1:1).

«Должны были забить в первые минут 20 — тогда бы игра по-другому складывалась. Моменты были, в частности, у меня. Можно было сделать игру полегче

Нас хватило физически. Они были хорошо готовы. В этом плане были в плюс-минус одинаковом физическом состоянии.

Мы готовились к этой игре десять дней. Конечно же, нужно привыкать к своим партнёрам. Ничего страшного не случилось. К следующим играм сборной мы подойдём ещё более сильными.

Надо разбирать игру. Не всё так однозначно. Они в какой-то момент перехватили инициативу — может, привыкли к нам и начали находить зоны. Забей в первом тайме, игра бы сложилось по-другому. Катар — хорошая команда. Хороший спарринг. Сделаем выводы и идём дальше.

Прекрасно понимаем, что все хотят видеть победы. Не снимаем с себя ответственность. Тоже хотим побеждать, но, возможно, сейчас есть вещи, к которым нам надо привыкнуть. Мы в каждой игре хотим побеждать.

Если бы играли официальные матчи, состояние было бы совсем другое. Мы сыграли товарищескую игру в хороших условиях. Сыграли за сборную при зрителях на отличном стадионе. Вижу позитив», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

Для России это третий товарищеский матч во время паузы на игры сборных. Ранее команда дважды сыграла с олимпийской командой Египта (1:1 и 1:2).