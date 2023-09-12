Баринов: Нормально отношусь к тому, что Дзюба и Слуцкий назвали меня туповатым

Дмитрий Баринов Фото: globallookpress.com
«Фразу Слуцкого про то, что я туповат, с ним и Дзюбой не обсуждал. Просто спросил: "Вы чего, обалдели?" Ха-ха. Артём сказал, что они с юмором.
Но я понимаю цель программы, поэтому спокойно отношусь. Некоторые их выпуски смотрю, с Димкой Тарасовым вот смотрел. Юмор нормальный, посмеяться можно.
Пойду ли, если позовут? Нет, думаю, они меня задушат», — приводит слова Баринова «Чемпионат».
Напомним, известный комментатор Геннадий Орлов назвал позором ютуб-шоу Дзюбы и Слуцкого.