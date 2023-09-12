Баринов: Сборная России должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы

Полузащитник сборной Россииподелился ожиданиями от товарищеского матча с

«У меня не изменилось отношение к вызовам в сборную. Единственное, всегда хочется играть против хороших соперников. Официальных игр не хватает.

Мы все равно должны собираться, при любых раскладах. Нет смысла созывать всех, когда нет соперников, но когда есть — обязательно. Сборная должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы.

Устали ли кататься по Азии и Африке? А мы не так часто собираемся, не так часто катаемся. Ни у кого не возникает проблем. Да, в том же Таджикистане было тяжелое искусственное поле. Но там тоже играло большинство из тех игроков, кто до этого почти не вызывался. Хорошо, что мы не играли, ха-ха», — приводит слова Баринова «Чемпионат».

Матч Катар — Россия пройдет 12 сентября в Эль-Вакре, начало — в 18:15 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.