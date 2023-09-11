Карпин: Команду соперника по именам знаю, слежу ли за кем-то — нет

Главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от матча с национальной командой Катара.

«Команду соперника по именам знаю, слежу ли за кем-то — нет. Предыдущие матчи сборной Катара смотрел, как они мне — ну, играют 4-3-3, пытаются играть в современный футбол, выходить из обороны. Пытаются, но не всегда получается. Как и у нас.

Оценивать шансы по тому, что кто-то играет дома, — такого уже нет, как было раньше, когда домашняя команда считалась фаворитом», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Встреча состоится завтра, 12 сентября. Начало игры — в 18:15 по московскому времени.