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    «Это провал». Экс-тренер «Торпедо» — о результатах команды в Первой лиге

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    Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Чугайнов высказался об игре московской команды на старте нынешнего сезоне Первой лиги.

    Жозеп Клотет
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    Жозеп Клотет

    «Слежу ли за "Торпедо"? Да. Команда должна вернуть себе прописку в РПЛ. Но пока не всё получается.

    Будет ли провалом, если команда не вернётся в высший дивизион? Если команда ставит себе цель выйти в РПЛ, а идёт на 11‑м месте в Первой лиге, это можно назвать провалом. Все решения принимаются с целью изменить результаты команды», — приводит слова Чугайнова «Матч ТВ».

    После 8-и туров «Торпедо» занимает 11-е место в таблице Первой лиги с 11-ю очками в активе. В следующем матче московская команда встретится с «Акроном» 11-го сентября в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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