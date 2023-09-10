«Это провал». Экс-тренер «Торпедо» — о результатах команды в Первой лиге

Бывший главный тренервысказался об игре московской команды на старте нынешнего сезоне Первой лиги.

«Слежу ли за "Торпедо"? Да. Команда должна вернуть себе прописку в РПЛ. Но пока не всё получается.

Будет ли провалом, если команда не вернётся в высший дивизион? Если команда ставит себе цель выйти в РПЛ, а идёт на 11‑м месте в Первой лиге, это можно назвать провалом. Все решения принимаются с целью изменить результаты команды», — приводит слова Чугайнова «Матч ТВ».

После 8-и туров «Торпедо» занимает 11-е место в таблице Первой лиги с 11-ю очками в активе. В следующем матче московская команда встретится с «Акроном» 11-го сентября в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.