11-го сентября тульский «Торпедо» сыграет против «Акрона» в рамках 9-го тура Первой лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Торпедо» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Команда бодро начала нынешний сезон Первой лиги, но затем забуксовала. После 8-и туров «Торпедо» занимает 11-е место в таблице с 11-ю очками в активе. Сейчас москвичи переживают не лучшие времена, но у команды есть перспектива в нынешнем сезоне.

Московская команда ставит задачу вернуться в РПЛ, и для этого ей нужно регулярно побеждать. За 8 туров «Торпедо» выиграло только 3 матча, столько же раз проиграла и дважды сыграла вничью.

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В последнем туре команда Жозепа Клотета проиграла «Родине» (0:2), пропустив по голу в каждом тайме. «Торпедо» в этом матче выглядело очень слабо, команда даже не смогла нанести ни одного удара в створ ворот.

Прогнозы на ФНЛ

В предстоящем матче москвичи попытаются забрать свои очки. «Торпедо» выступает на своем поле не так плохо, за 4 матча проиграв только «Соколу» (0:1). Сможет ли команда найти свою игру во встрече с «Акроном»? Тольяттинцы также выступают не лучшим образом в последнее время, значит шанс одержать викторию у «Торпедо» точно есть.

«Акрон»

Команда занимает 4-е место в таблице Первой лиги с 14-ю очками в активе. «Акрон» выдал мощнейший старт, но сейчас, как и «Торпедо», забуксовал и потерял свою игру. Есть ощущение, что «Акрон» потерял уверенность в своих силах, но все можно исправить.

Команда выиграла первые 4 встречи на старте сезона, забив за этот период 12 голов при 2-х пропущенных, но потом что-то пошло не так. За следующие 4 матча «Акрон» по 2 раза проиграл и сыграл вничью.

В последнем туре команда разошлась миром с «Черноморцем» (0:0). «Акрон» играл на своем поле, давил, создавал момент, но забить не смог. В матче против «СКА-Хабаровска» была та же картина, а «Акрон» проиграл 0:1. Хабаровчанам хватил один удар в створ ворот, чтобы решить исход поединка.

В предстоящем матче «Акрон» вновь попытается захватить инициативу, но «Торпедо» намерено вернуться в лидеры Первой лиги. К тому же тольяттинская команда не так здорово играет в гостях, по разу проиграла, выиграла и сыграла вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 2.30. На викторию «Акрона» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.25.

Силы команд примерно равны. Можно предположить, что «Торпедо» и «Акрон» забьют минимум по одному голу.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе забьют за 1.95.

Еще один вариант ставки — фора «Торпедо» 0 в 1-м тайме за 1.60.