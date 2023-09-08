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    Сербия на своем поле уступила Венгрии в квалификации Евро-2024

    Сербия — Венгрия: счет матча 1:2, обзор голов

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    Венгрия одержала гостевую победу над Сербией (2:1) в матче 5-го тура квалификации Евро-2024.

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    Первый гол хозяева забили на 10-й минуте встречи. Защитник Венгрии Аттила Салаи оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    На 34-й минуте Венгрии удалось сравнять счет благодаря голу нападающего Варнабаса Варги.

    Спустя всего 2 минуты гости и вовсе вышли вперед. Отличился защитник Венгрии Вилли Орбан.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G
    Сербия — Венгрия 1:2
    Голы: 1:0 Аттила Салаи (автогол) (10'), 1:1 Барнабаш Варга (34'), 1:2 Вилли Орбан (36') Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Милош Велькович, Неманья Гудель, Страхиня Павлович, Неманья Радоньич (Андрия Живкович, 46'), Неманья Максимович (Никола Миленкович, 64'), Сергей Милинкович-Савич, Филип Костич (Филип Младенович, 46'), Душан Тадич (Иван Илич, 86'), Душан Влахович (Лука Йович, 87'), Александр Митрович Венгрия: Барнабаш Варга (Мартин Адам, 77'), Роланд Шаллаи (Кевин Чобот, 90'), Доминик Собослаи, Милош Керкез (Attila Fiola, 70'), Каллум Стайлз, Адам Надь (Mihaly Kata, 77'), Лоик Него, Вилли Орбан, Аттила Салаи, Адам Ланг, Денеш Дибуш Предупреждения: Барнабаш Варга (67'), Аттила Салаи (89')

    После этого матча Венгрия занимает 1-е место в группе G с 10-ю очками в активе. Сербия — на 2-й позиции (7).

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