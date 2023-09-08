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    Кокорин: В «Фиорентине» говорили, что я им нужен, но играть не давали

    Футбол Александр Кокорин Арис Высшая лига Кипра Фиорентина
    Нападающий Александр Кокорин высказался о своем переходе из «Фиорентины» в кипрский «Арис».

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Кокорин уже выступал за «Арис» на правах аренды в прошедшем сезоне.

    «Я вернулся в расположение "Фиорентины" с огромным желанием тренироваться и играть.

    Остаться в "Фиорентине" на сезон со стабильным местом в составе — это уже другая история, и тут не было особых иллюзий. Тема отдельного разговора.

    В любом случае была задача набрать хорошую форму, как бы ни сложилась ситуация. Если честно, сам не ожидал, что все так удачно пойдет в плане подготовки к сезону. Не пропустил ни одной тренировки. Физика, игровые кондиции, уверенность, эмоциональный фон — в "Фиорентине" я всем был доволен как никогда. Для меня очевидно, что готов выходить и играть на этом уровне.

    Хочу отметить отношение тренерского штаба и всей команды, болельщиков. В этот приезд мнение обо мне изменилось. В мою сторону пошел позитив. В клубе отмечали, что я в порядке, поддерживали.

    За это время "Фиорентина" получила на меня два запроса, в клубе их отклонили и ответили, что "Кокорин нам нужен". При этом играть особо не давали. Двоякая такая ситуация…

    Но теперь это дело прошлое. Я поблагодарил "Фиорентину" и повторю, что мы очень хорошо поработали летом», — приводит слова Кокорина «Чемпионат».

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