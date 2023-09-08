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    Балотелли заявил, что уровень чемпионата Турции выше, чем в Серии А

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    Итальянский нападающий «Сьона» Марио Балотелли сравнил уровень игры в турецкой Суперлиге и Серии А.

    Марио Балотелли
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    Марио Балотелли

    «В прошлом году я посмотрел несколько матчей Серии А и сравнил их с играми в Турции.

    Сейчас уровень в Турции едва ли не выше, чем в Серии А. В Серии А не плохой чемпионат, просто уровень других лиг растет», — заявил Балотелли Marca.

    В прошлом сезоне Балотелли выступает за швейцарский «Сьон», провел 18 матчей и забил 6 голов. В чемпионате Турции форвард выступал за «Адану Демирспор», в сезоне 2021/2022 провел 31 матч, отметился 18-ю голами и 4-мя результативными передачами.

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