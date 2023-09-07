Украинский защитник «Интер Майами»: Телохранитель Месси не напрягает, все понимают, что за человек в команде

Украинский защитник «Интер Майами»поделился мнением о главной звезде команды

«Телохранитель Месси не напрягает. Все понимают, что за человек у нас в команде. Мы это видим по людям, которые приходят на базу и к отелям.

Видим, какой резонанс вызвал в США его переход. Это безопасность нашего главного игрока.

В раздевалке все простые. И Альба, и Бускетс, и Лео. Все простые ребята, очень скромные. Думаю, что благодаря этому воспитанию они такие великие футболисты.

Бекхэм тоже очень коммуникабельный, очень современный. Всегда дает наставления перед игрой, после игры. Заходит в раздевалку, всех поздравляет. Так и должно быть в больших клубах. Он больше экс-футболист или функционер? Функционер. Даже больше бизнесмен, наверное. Я уже не смотрю на него как на футболиста. Он совладелец клуба и очень хорошо справляется с этой ролью», — сказал Кривцов в эфире YouTube-канале «ВЗБІРНА».