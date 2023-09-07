Казахстан — Финляндия: счет матча 0:1, обзор гола

Сборная Финляндии Фото: globallookpress.com
Единственным голом в матче отметился Оливер Антман с передачи Бенжамина Каллмана.
Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H
Казахстан — Финляндия 0:1
Гол: 0:1 Оливер Антман (78') Казахстан: Игорь Валерьевич Шацкий, Марат Быстров, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Лев Скворцов (Еркин Олегулы Тапалов, 66'), Асхат Тагыберген, Aslan Darabayev (Рамазан Оразов, 66'), Ян Вороговский (Тимур Досмагамбетов, 82'), Бактийор Зайнутдинов (Islam Chesnokov, 82'), Абат Аимбетов (Алессандро Д'Аддарио, 46'), Исламбек Куат Финляндия: Оливер Антман (Роберт Томас Тэйлор, 85'), Йоэль Похьянпало, Теэму Пукки (Беньямин Кялльман, 67'), Ильмари Нисканен, Расмус Шуллер (Глен Камара, 67'), Каан Кайринен, Ричард Йенсен, Артту Хосконен, Роберт Иванов, Николай Алхо, Лукаш Градецки Предупреждения: Алессандро Д'Аддарио (60'), Islam Chesnokov (87')
Благодаря этой победе сборная Финляндии набрала 12 очков и вышла на чистое первое место в турнирной таблице группы Н, у Казахстана девять пунктов и вторая позиция.