«Получили нужную нам информацию». Карпин подвел итог матча с Египтом (до 23 лет)

Главный тренер сборной Россиивысказался о ничейном результате в товарищеском поединке против олимпийской сборной Египта (1:1).

«Думаю, что этот матч был полезен для нас. Получили нужную нам информацию. Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Так сложилась игра, это нормально. У нас люди только позавчера познакомились.

Был недоволен действиями в обороне. Диагонали проходят. Не буду называть имён, но такое недопустимо», — передает слова Карпина Чемпионат.

Напомним, что сборная России сыграет ответным матч против Египта (до 23 лет) 11-го сентября, а 12-го числа национальная команда встретится со сборной Катара.