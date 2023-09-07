«Получили нужную нам информацию». Карпин подвел итог матча с Египтом (до 23 лет)

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Думаю, что этот матч был полезен для нас. Получили нужную нам информацию. Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Так сложилась игра, это нормально. У нас люди только позавчера познакомились.
Был недоволен действиями в обороне. Диагонали проходят. Не буду называть имён, но такое недопустимо», — передает слова Карпина Чемпионат.
Напомним, что сборная России сыграет ответным матч против Египта (до 23 лет) 11-го сентября, а 12-го числа национальная команда встретится со сборной Катара.