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    «Получили нужную нам информацию». Карпин подвел итог матча с Египтом (до 23 лет)

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Египта
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ничейном результате в товарищеском поединке против олимпийской сборной Египта (1:1).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Думаю, что этот матч был полезен для нас. Получили нужную нам информацию. Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Так сложилась игра, это нормально. У нас люди только позавчера познакомились.

    Был недоволен действиями в обороне. Диагонали проходят. Не буду называть имён, но такое недопустимо», — передает слова Карпина Чемпионат.

    Напомним, что сборная России сыграет ответным матч против Египта (до 23 лет) 11-го сентября, а 12-го числа национальная команда встретится со сборной Катара.

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