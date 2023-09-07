Денисов: Одни из самых тяжелых условий, в которых играл в футбол в жизни

Полузащитник московскогорассказал о погодных условиях в Египте после товарищеского матча сборной России (1:1).

«Одни из самых тяжелых условий, в которых играл в футбол в жизни. Египет был, наверное, более адаптирован к такой погоде, но для нас это не должно быть оправданием.

Во втором тайме лучше получалось выходить из обороны, хорошо работал прессинг. С настроем ни у кого проблем нет. Мы играем за сборную, неважно, кто выходит против тебя. Это сборная», — цитирует Денисова «Чемпионат».

11 сентября сборная России вновь сыграет против Египта (до 23 лет). На следующий день, 12-го числа национальная команда примет участие в матче с Катаром.