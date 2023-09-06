Нападающие Мусаев и Шитов попали в состав сборной России на матч с Египтом

На официальном сайте РФС опубликовали состав сборной России, который полетел на товарищеский матч с Египтом.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

Защитники: Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все — «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба — «Спартак», Москва), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Егор Погостнов («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Никита Ермаков (ЦСКА, Москва), Кирилл Кравцов («Сочи), Ярослав Михайлов (»Пари НН«, Нижний Новгород»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов», Самара), Даниил Кузнецов («Рубин», Казань).

Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград), Владислав Шитов («Крылья Советов», Самара).

Напомним, что сборная Россия на выезде сыграет с Египтом 7 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.