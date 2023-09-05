Семин назвал увольнение Евсеева с поста наставника «Факела» большой спешкой

Бывший наставникпрокомментировал отставкус поста главного тренера

«Думаю, это большая спешка, потому что в прошлом сезоне Евсеев оставил "Факел" в РПЛ, а сейчас чемпионат только начинается. Команда у него в отдельных матчах играла очень хорошо. Не было удачи у него. Руководители часто выносят неожиданные решения.

Сможет ли Евсеев в этом сезоне возглавить какой-нибудь другой клуб РПЛ? А почему нет? Он молодой парень. Где бы он ни работал, везде все хорошо было. Прошло всего 7 туров. Это только начало. Я бы не стал за 7 туров оценивать тренера», — сказал Семин СЭ.

Напомним, что 5 августа «Факел» объявил о расставании с Вадимом Евсеевым. После 7-и туров воронежцы занимают предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ (4 очка).