Круговой: Катар и Египет — хорошие команды, такие спарринги нужны сборной России

Защитник «Зенита»высказался о предстоящих товарищеских матчах сборнойс командами

«Матчи сборной сейчас очень важны и интересны. Они помогают всем отвлечься от внутреннего чемпионата.

Нашей сборной нужно иногда собираться и проводить несколько международных матчей. Абсолютно неважно, кто будет в соперниках, игровая практика полезна. Катар и Египет — хорошие сборные, такие спарринги просто необходимы нашей команде! С большим удовольствием посмотрю эти игры.

Обидно ли мне, что не попал в список из пятидесяти футболистов? Тут нечего обижаться. Мне нужно продолжать работать, еще обязательно вызовут», — приводит слова Кругового «Чемпионат».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начнется 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября.

Напомним, сборная Катара официально подтвердила проведение матча с Россией. Игра состоится 12 сентября в Эль-Вакре.