Корнее о составе сборной из 49 игроков: Это вообще для чего?

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина, который вызвал на сентябрьский сбор 49 футболистов.

«Для меня непонятны все эти истории. Много можно найти фамилий и задаться вопросом, почему они там. Но, думаю, тренер сборной должен это объяснить.

Мне непонятны все эти списки из 49 человек. Это вообще для чего? Чтобы потом выбрать человек 20–25? Можно и так выбирать, зачем этот список оглашать.

Какой тогда смысл этого расширенного списка и его опубликования? Я не понимаю», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, в расширенном списке сборной России на предстоящий сбор было 36 игроков.

Учебно-тренировочные сборы сборной России стартуют 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. О датах проведения товарищеских матчей и соперниках сборной РФС объявит дополнительно.