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    Корнее о составе сборной из 49 игроков: Это вообще для чего?

    Футбол Сборная России Футбол России
    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина, который вызвал на сентябрьский сбор 49 футболистов.

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    «Для меня непонятны все эти истории. Много можно найти фамилий и задаться вопросом, почему они там. Но, думаю, тренер сборной должен это объяснить.

  • Стало известно, почему Карпин вызвал в сборную России 49 игроков
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    • Мне непонятны все эти списки из 49 человек. Это вообще для чего? Чтобы потом выбрать человек 20–25? Можно и так выбирать, зачем этот список оглашать.

    Какой тогда смысл этого расширенного списка и его опубликования? Я не понимаю», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

    Напомним, в расширенном списке сборной России на предстоящий сбор было 36 игроков.

    Учебно-тренировочные сборы сборной России стартуют 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. О датах проведения товарищеских матчей и соперниках сборной РФС объявит дополнительно.

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