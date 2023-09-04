Головин прибыл в Россию на сбор национальной команды

Полузащитник «Монако»примет участие в сентябрьском сборе национальной команды

«Всем привет, я уже в России. Жду начала сборов и встречи с командой», — сообщил Головин, слова которого приводит пресс-служба сборной России.

Головин может сыграть за сборную России впервые с 2021 года.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начнется 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября.

Напомним, сборная Катара официально подтвердила проведение матча с Россией. Игра состоится 12 сентября в Эль-Вакре.