«Ливерпуль» и «Астон Вилла» опубликовали стартовые составы на матч АПЛ

«Ливерпуль» Фото: globallookpress.com
«Ливерпуль»: Бекер, Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Салах, Нуньес, Диас.
«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Карлос, Торрес, Кэш, Динь, Камара, Луис, Диаби, Макгинн, Уоткинс.
«Ливерпуль» занимает 5-е место в таблице АПЛ (7 очков). «Астон Вилла» — на 8-й позиции (6).
Матч между этими командами состоится 3 сентября в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния можно тут.