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    «Ливерпуль» и «Астон Вилла» опубликовали стартовые составы на матч АПЛ

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    Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Астон Вилла».

    «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль»: Бекер, Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Салах, Нуньес, Диас.

    «Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Карлос, Торрес, Кэш, Динь, Камара, Луис, Диаби, Макгинн, Уоткинс.

  • «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 4-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Астон Виллой»
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    • «Ливерпуль» занимает 5-е место в таблице АПЛ (7 очков). «Астон Вилла» — на 8-й позиции (6).

    Матч между этими командами состоится 3 сентября в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния можно тут.

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