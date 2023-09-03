«Интер» разгромил «Фиорентину», у Мартинеса — дубль

одержал победу над(4:0) в матче 3-го тура итальянской Серии А.

Первый гол «нерадзурри» забили на 23-й минуте. Форвард команды Маркус Тюрам откликнулся на навес в штрафную и сильно пробил головой, без шансов для голкипера соперника — 1:0.

На 53-й минуте форвард «Интера» Лаутаро Мартинес получил изумительную передачу от партнера по команде и низом отправил мяч в ворота.

Спустя всего 5 минут арбитр поставил пенальти в ворота «Фиорентины». Уверенно реализовал с точки полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу — 3:0.

На 73-й минуте все тот же Лаутаро Мартинес открылся в штрафной. Это заметил его Куадрадо, который отдал передачу форварду, а тот не растерялся и вогнал мяч под перекладину.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Фиорентина 4:0 Голы: 1:0 Марку Тюрам (23'), 2:0 Лаутаро Мартинес (53'), 3:0 Хакан Чалханоглу (пенальти) (58'), 4:0 Лаутаро Мартинес (73') Интер: Ян Зоммер, Маттео Дармиан, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис (Хуан Куадрадо, 70'), Николо Барелла (Давиде Фраттези, 59'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 78'), Генрих Мхитарян, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 70'), Лаутаро Мартинес, Марку Тюрам (Марко Арнаутович, 70') Фиорентина: Lucas Beltran (M'bala Nzola, 46'), Кристиан Куаме (Риккардо Соттиль, 46'), Джакомо Бонавентура (Йосип Брекало, 55'), Николас Гонсалес (Gino Infantino, 55'), Артур Мело (Лоренсо Аматуччи, 75'), Роландо Мандрагора, Кристиано Бираги, Лука Раньери, Никола Миленкович, Додо, Оливер Кристенсен Предупреждения: Лука Раньери (39'), Николо Барелла (45 + 6'), Vincenzo Italiano (60')

После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А (9 очков). «Фиорентина» располагается на 8-й строчке (4).