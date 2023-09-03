Галактионов: После такого первого тайма нельзя сопернику позволять возвращаться в игру

Главный тренерподвел итог матча против(3:2).

«Сказали ребятам в раздевалке, что после такого первого тайма нельзя сопернику позволять возвращаться в игру. К сожалению, надо отдать должное "Балтике", но и мы нити игры стали упускать. Об этом с ребятами поговорили. Главное, что есть победа, которая двигает команду вперед.

Замены Тикнизяна и Карпукаса? На наш взгляд, стали позволять сопернику слишком многое. Поэтому требовалось освежить состав. Тем более у Карпукаса была желтая карточка. Мы достаточно низко сели. Нельзя было отказываться от своей игры.

Тревога? Конечно. Когда соперник играет на кураже… Но сыграли достаточно дисциплинированно.

Устроила игра? Конечно, нет. Всегда есть моменты, которые можно улучшать», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».