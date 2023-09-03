2-й таймЛиверпуль — Астон ВиллаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Онлайн
  • 17:16
    • Дзюба помог «Локомотиву» победить «Балтику»
  • 16:32
    • ЦСКА — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 15:54
    • Кузяев выйдет в стартовом составе «Гавра» на матч Лиги 1 с «Лорьяном»
  • 15:37
    • «Ливерпуль» и «Астон Вилла» опубликовали стартовые составы на матч АПЛ
  • 15:03
    • «Оренбург» всухую обыграл «Сочи» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Деограсия: Мы все еще находимся в тяжелой ситуации

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Сочи
    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал свой комментарий относительно поединка против «Сочи» (3:0).

    Давид Деограсия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Деограсия

    «Переживал за команду с бровки. Хотел, чтобы мои эмоции передались команде и всем игрокам, которые сидели на скамейке. Была позитивная энергетика.

    Да, команды провели равный первый тайм. Мы провели небольшие изменения, пообщался в перерыве с командой. Сказал команде, что мы сыграем хорошо благодаря небольшим деталям, в итоге так и получилось. Мы выиграли со счетом 3:0, я очень рад.

    Очень рад, что наши болельщики пришли поддержать нас. Надеюсь, что они и дальше будут нас так поддерживать, мы нуждаемся в них. Надеюсь, в следующем матче мы побьем рекорд по посещаемости домашнего матча.

    У наших игроков будут выходные. Пусть они отдохнут с семьями. После возвращения футболистов мы продолжим работать, мы все еще находимся в тяжелой ситуации», — приводит слова Деограссии «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли ЦСКА и «Зенит» выявить сильнейшего?
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • «Арсенал» нокаутирует «МЮ»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • «Ростов» продолжит набирать очки на своем поле?
  • «Ростов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Эмполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры