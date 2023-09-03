Деограсия: Мы все еще находимся в тяжелой ситуации

Главный тренердал свой комментарий относительно поединка против(3:0).

«Переживал за команду с бровки. Хотел, чтобы мои эмоции передались команде и всем игрокам, которые сидели на скамейке. Была позитивная энергетика.

Да, команды провели равный первый тайм. Мы провели небольшие изменения, пообщался в перерыве с командой. Сказал команде, что мы сыграем хорошо благодаря небольшим деталям, в итоге так и получилось. Мы выиграли со счетом 3:0, я очень рад.

Очень рад, что наши болельщики пришли поддержать нас. Надеюсь, что они и дальше будут нас так поддерживать, мы нуждаемся в них. Надеюсь, в следующем матче мы побьем рекорд по посещаемости домашнего матча.

У наших игроков будут выходные. Пусть они отдохнут с семьями. После возвращения футболистов мы продолжим работать, мы все еще находимся в тяжелой ситуации», — приводит слова Деограссии «Матч ТВ».