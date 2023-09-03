Баринов высказался о неудачной игре «Локомотива» во втором тайме в матче РПЛ с «Балтикой»

Полузащитниквысказался об игре команды после победы в матче 7-го тура РПЛ с(3:2).

«Второй тайм в матче с "Балтикой"? Дерьмо случается. Не могу ответить, почему так. Нужно разобраться, в чем дело, сделать выводы. Сборная? Еду с хорошими мыслями. Думаю, сборная Катара — лучший вариант сейчас.

"Локомотив" испытывает проблемы на старте? Все не так плохо. Тот сезон мы закончили на восьмом месте, сейчас пятые. Значит, все идет своим чередом. Скоро поднимемся. Амбиции всегда должны быть самые высокие.

Очень хотелось порадовать болельщиков дома. Давно не выигрывали. Поздравляю их с победой, — передает слова Баринова Sport24.

После победы в матче с "Балтикой" (3:2) "Локомотив" занимает 6-е место в таблице РПЛ (12 очков). В следующем матче "железнодорожники" сыграют с "Оренбургом" 17 сентября.