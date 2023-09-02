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    Ромащенко: «Ахмат» выжал максимум из стандартов

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    Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в матче 7-го тура РПЛ.

    Мирослав Ромащенко
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    Мирослав Ромащенко

    «Готовились именно к такому матчу, который мы сегодня и увидели. Акцентировали внимание ребят, что нужно будет играть компактно и плотно, действовать без разрывов в линиях. Требовалось быть четкими и конкретными при подборах, как возле своей штрафной, так и в средней зоне. Фокусировались на стандартных положениях, один из которых привел к пенальти. Мы должны были выжать максимум из стандартов, в этой игре это могло сыграть ключевое значение. Что в принципе, так и произошло.

    Довольны результатом, довольны тремя очками. Ребята молодцы, они были командой. Наш тренерский штаб им очень благодарен. При этом, мы осознаем, к чему нам нужно двигаться», — приводит слова Ромащенко пресс-служба клуба.

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