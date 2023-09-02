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    Скандальный нападающий «МЮ» перешел в клуб Ла Лиги

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд стал игроком «Хетафе», сообщает пресс-служба английского клуба.

    Мэйсон Гринвуд
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    Мэйсон Гринвуд

    Мэйсон будет выступать за клуб из пригорода Мадрида на правах аренды. Соглашение рассчитано до июня 2024 года.

    «МЮ» расстался с Гринвудом по итогам внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в домашнем насилии. Правоохранительные органы и клуб пришли к выводу, что 21-летний нападающий невиновен. Несмотря на это, «МЮ» все равно решил избавиться от футболиста.

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    • Последний раз Гринвуд играл в январе 2022 года. Ранее сообщалось, что клубы из Саудовской Аравии отказались от подписания Мэйсона, так как считают, что он может навредить имиджу лиги.

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